«Предоставим все русским братьям»: в «Црвене Звезде» готовы принять матчи российских команд

Генеральный директор «Црвены звезды» Звездан Терзич заявил о готовности предоставить белградский стадион для домашних матчей российских сборных и клубов в случае их допуска со стороны УЕФА и ФИФА. Его слова передает Sport24.

«Мы готовы предоставить все необходимое нашим русским братьям», — сказал Терзич.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в швейцарском «Сьоне» заявили о готовности принять матчи сборной России.