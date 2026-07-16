«Зенит» проведет матч с китайским клубом Слуцкого

«Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в Китае

Петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Сине-бело-голубые отправятся в Китай! Матч с действующим обладателем национального Суперкубка пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по петербургскому времени», — сказано в сообщении пресс-службы.

Новый сезон Российской премьер лиги (РПЛ) петербуржцы начнут 25 июля гостевым матчем против тольяттинского «Акрона».

В матче 30-го тура прошедшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. Бронзовые награды по итогам завершившегося сезона выиграл московский «Локомотив».

Ранее в «Зените» публично озвучили цели на следующий сезон.