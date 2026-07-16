Французский хореограф рассказал о страхе перед поездкой в Россию

Французский хореограф Амодио заявил, что не боялся поездки в Россию

Французский хореограф и чемпион Европы 2011 года Флоран Амодио заявил, что не испытывал страха перед поездкой в Россию. Его слова передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Да, безусловно, сейчас сложные времена, но, как я сказал, в России одни из лучших моих друзей, которые для меня как семья», — сказал Амодио.

Он поставил программу чемпиону России по прыжкам 2025 года Николаю Угожаеву и примет участие в сборах штаба Александра Волкова в Подмосковье.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее в ISU уточнили порядок допуска россиян к международным турнирам.