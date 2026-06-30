В ISU уточнили порядок допуска россиян к международным турнирам

В ISU указали необходимость для россиян участвовать в антидопинговой программе

Международный союз конькобежцев (ISU) уточнил порядок допуска российских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом пишет Sport24.

«Спортсмены также должны принять участие в специальной олимпийской антидопинговой программе, разработанной ISU совместно с International Testing Agency (ITA), которая включает дополнительное тестирование, мониторинг биологических паспортов и контроль местонахождения спортсменов в соответствии с требованиями WADA», — указано в публикации.

30 июня Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание). На ОИ-2026 Петросян и Гуменник, выступавшие в женском и мужском одиночном катании, заняли шестые места.

Ранее в Госдуме поздравили российских фигуристов с допуском на чемпионат мира.