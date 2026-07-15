Легенда «Зенита» объяснил, за счет чего Испания обыграла Францию в полуфинале ЧМ

Экс-футболист Радимов: Франции было тяжело отбирать мяч у такой Испании

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что испанцы все сделали, что хотели в матче 1/2 финала чемпионата мира против Франции, передает «Матч ТВ».

«Вообще испанцы всё сделали, что хотели. Впечатлило, как они смогли вернуть себе инициативу во втором тайме. От испанцев зависело, как они сыграют в центре поля. Франции было тяжело отбирать мяч у такой Испании, когда «трехцветные» пытались отыграться», — сказал Радимов.

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22-й минуте счет ударом с пенальти открыл Микель Оярсабаль. В начале второго тайма счет удвоил Педро Порро.

Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

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