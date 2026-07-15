Легенда сборной России предсказал серию пенальти в матче Англии и Аргентины

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что во втором полуфинале чемпионата мира 2026 года, где сыграют сборные Аргентины и Англии, может случиться серия пенальти.

«Жду, что как и в первом полуфинале, команды будут стараться действовать очень аккуратно. Все будет зависеть от первого гола. Но у меня есть подозрение, что мы увидим серию пенальти. Там и определится победитель», — заявил Булыкин.

Матч состоится 15 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что Аргентину призывали забыть о Месси ради финала ЧМ-2026.