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Аргентину призвали забыть о Месси ради финала ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Пономарев: вера в Месси может помешать Аргентине в матче с Англией
DENNY MEDLEY/Reuters

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Аргентина может пострадать от излишней веры в Лионеля Месси перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2026 года против Англии.

«Я боюсь, что даже Аргентина, если будет надеяться только на одного Месси, то может не справиться с Англией. Я так просто предполагаю. Если они не будут на него целиком надеяться и будут пробовать сыграть иначе, то у них все получится. Если нет, тогда, то они тоже проиграют. На одного идола надеяться нельзя, причем это и Англии с Кейном касается. Другое дело, что у них есть Беллингем, который может и штрафной пробить, или пенальти заработать, так что здесь они поразнообразнее выглядят», — заявил Пономарев.

Матч состоится 15 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее стал известен лучший футболист ЧМ-2026 перед полуфинальными матчами.

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