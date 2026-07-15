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В «Динамо» рассказали, рассматривался ли вариант с приглашением Дзюбы

Махачкалинское «Динамо» не рассматривало вариант с приглашением Дзюбы
ФК «Акрон» Тольятти

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб не рассматривал вариант с приглашением Артема Дзюбы, передает «Матч ТВ».

«Не рассматривали эту историю. Понятно, что Артем всем всё доказал в футболе. Если Дзюба все же пожелает продолжить карьеру футболиста, многие его поддержат в этом. Но большие футболисты — это непростая история», — сказал Газизов.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее агент заявил об избирательности Дзюбы в выборе клуба.

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