Новая ученица Плющенко рассказала, что прыгнула четверной тулуп

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына рассказала в интервью «Газете.Ru», что активно работает над четверным прыжком и уже делала успешные попытки с выездом.

21-летняя фигуристка в мае перешла в академию Евгения Плющенко, завершив свое многолетнее сотрудничество со Светланой Пановой.

Новый тренерский штаб поставил перед спортсменкой большие цели на следующий сезон.

«Есть грандиозные планы по части прыжкового контента. Буквально вчера напрыгивала четверной тулуп. Есть неплохие попытки, в том числе на выезд, — рассказала Синицына. — После одной такой попытки Евгений Викторович захлопал, подозвал меня к себе. Я подъехала, он протягивает мне Hubba Bubba: «Держи, заслужила» (смеется). Теперь, говорит, ждем попыток еще лучше — тогда будет бонус поприятнее!»

Фигуристка отметила, что попытки четверного тулупа даются ей легче, чем тройной аксель.

«Аксель — как-то боязно. Не мой прыжок», — призналась Синицына.

Ранее новая ученица Плющенко раскрыла его главную сильную сторону.