Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Спорт

Новая ученица Плющенко рассказала, что прыгнула четверной тулуп

Фигуристка Синицына исполнила четверной тулуп на тренировке в «Ангелах Плющенко»
Александр Вильф/РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына рассказала в интервью «Газете.Ru», что активно работает над четверным прыжком и уже делала успешные попытки с выездом.

21-летняя фигуристка в мае перешла в академию Евгения Плющенко, завершив свое многолетнее сотрудничество со Светланой Пановой.

Новый тренерский штаб поставил перед спортсменкой большие цели на следующий сезон.

«Есть грандиозные планы по части прыжкового контента. Буквально вчера напрыгивала четверной тулуп. Есть неплохие попытки, в том числе на выезд, — рассказала Синицына. — После одной такой попытки Евгений Викторович захлопал, подозвал меня к себе. Я подъехала, он протягивает мне Hubba Bubba: «Держи, заслужила» (смеется). Теперь, говорит, ждем попыток еще лучше — тогда будет бонус поприятнее!»

Фигуристка отметила, что попытки четверного тулупа даются ей легче, чем тройной аксель.

«Аксель — как-то боязно. Не мой прыжок», — призналась Синицына.

Ранее новая ученица Плющенко раскрыла его главную сильную сторону.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!