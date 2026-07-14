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На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию

Впервые с 2023 года на сайте МОК заработал раздел про Россию
Louisa Gouliamaki/Reuters

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) заработал раздел про Олимпийский комитет России (ОКР).

Раздел об ОКР не работал на сайте с 2023 года.

В разделе об ОКР указан официальный сайт организации, имена главы ОКР Михаила Дегтярёва и генсекретаря Владимира Березова.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее одна из международных организаций сняла ограничения с российских спортсменов.

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