На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) заработал раздел про Олимпийский комитет России (ОКР).
Раздел об ОКР не работал на сайте с 2023 года.
В разделе об ОКР указан официальный сайт организации, имена главы ОКР Михаила Дегтярёва и генсекретаря Владимира Березова.
7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.
Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее одна из международных организаций сняла ограничения с российских спортсменов.