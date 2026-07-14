«Локомотив» обыграл ЦСКА

Московский «Локомотив» обыграл столичный ЦСКА в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Максим Ненахов. Он отличился на 47-й минуте. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

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Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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