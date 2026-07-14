Разогрев перед полуфиналами ЧМ-2026: «Локомотив» против ЦСКА. LIVE

Перерыв! «Локомотив» — ЦСКА.
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Неудачно разыграли мяч от ворот армейцы, Данилов не смог обработать передачу от Торопа — набежавший Воробьев попробовал наказать ЦСКА за это, но голкипер вовремя среагировал и забрал мяч в руки.
Гонду оказался заблокированным двумя соперниками, не сумев отдать передачу в штрафную с левого края.
Ньямси исполнил хорошую подачу на Воробьева, но тот попал в голову Бандикяну.
Ньямси странным образом реагирует на свисток рефери, считая, что он вообще никак не взаимодействовал с Кисляком!
Бакаев слегка подпридержал руками Глебова, арбитр зафиксировал фол.
Игра возобновляется.
Ан-нет, дает главный арбитр игры Евгений Кукуляк игрокам возможность освежиться. +22°C в Москве к этому моменту времени.
Половина первого тайма позади, а игра в Черкизове продолжается, никаких гидропауз!
Жоао Виктор зацепил стремившегося к воротам Ракова, очень было боязно сейчас на Вадима смотреть! На счастье, обошлось без серьезной травмы здесь!
Евгений Морозов в последний момент успевает выбросить ногу, прерывая передачу Мойзеса вдоль ворот!
Обляков в подкате зацепил ногу Бакаева, игра приостановлена.
На ударную позицию выбирается Гонду, но его удар оказывается неточным.
Воробьев забрался в офсайд.
Кисляк получил пространство перед воротами «Локомотива» и пробил с левой ноги из-за пределов штрафной, мяч ушел мимо.
Пиняев прошел через левый фланг и исполнил подачу в штрафную, где Обляков грамотно подработал защитником и выбил мяч головой.
Начало игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано Гонду.
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Морозов, Ньямси, Сильянов, Карпукас, Батраков, Раков, Пиняев, Бакаев, Воробьев.
Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче на стадионе «РЖД Арена» между «Локомотивом» и ЦСКА.