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Разогрев перед полуфиналами ЧМ-2026: «Локомотив» против ЦСКА. LIVE

Футбол. Сборы РПЛ. «Локомотив» — ЦСКА. ОНЛАЙН
Александр Вильф/РИА Новости

В Черкизове на стадионе «РЖД Арена» в товарищеском матче играют столичные «Локомотив» и ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026.
14 июля 2026, 17:00
Локомотив М
Москва, Россия
Перерыв
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
45+2'

Перерыв! «Локомотив» — ЦСКА.

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

44'

Неудачно разыграли мяч от ворот армейцы, Данилов не смог обработать передачу от Торопа — набежавший Воробьев попробовал наказать ЦСКА за это, но голкипер вовремя среагировал и забрал мяч в руки.

41'

Гонду оказался заблокированным двумя соперниками, не сумев отдать передачу в штрафную с левого края.

38'

Ньямси исполнил хорошую подачу на Воробьева, но тот попал в голову Бандикяну.

35'

Ньямси странным образом реагирует на свисток рефери, считая, что он вообще никак не взаимодействовал с Кисляком!

32'

Бакаев слегка подпридержал руками Глебова, арбитр зафиксировал фол.

29'

Игра возобновляется.

27'

Ан-нет, дает главный арбитр игры Евгений Кукуляк игрокам возможность освежиться. +22°C в Москве к этому моменту времени.

24'

Половина первого тайма позади, а игра в Черкизове продолжается, никаких гидропауз!

21'

Жоао Виктор зацепил стремившегося к воротам Ракова, очень было боязно сейчас на Вадима смотреть! На счастье, обошлось без серьезной травмы здесь!

19'

Евгений Морозов в последний момент успевает выбросить ногу, прерывая передачу Мойзеса вдоль ворот!

17'

Обляков в подкате зацепил ногу Бакаева, игра приостановлена.

14'

На ударную позицию выбирается Гонду, но его удар оказывается неточным.

11'

Воробьев забрался в офсайд.

9'

Кисляк получил пространство перед воротами «Локомотива» и пробил с левой ноги из-за пределов штрафной, мяч ушел мимо.

6'

Пиняев прошел через левый фланг и исполнил подачу в штрафную, где Обляков грамотно подработал защитником и выбил мяч головой.

3'

Начало игры остается за хозяевами.

17:02

Игра началась! Поехали!

16:55

ЦСКА: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано Гонду.

16:50

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Морозов, Ньямси, Сильянов, Карпукас, Батраков, Раков, Пиняев, Бакаев, Воробьев.

16:45

Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче на стадионе «РЖД Арена» между «Локомотивом» и ЦСКА.

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