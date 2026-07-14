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В «Спартаке» назвали фаворита матча Франция — Испания

Игрок «Спартака» Ву назвал Францию фаворитом полуфинала ЧМ с Испанией
Paul Childs/Reuters

Защитник «Спартака» Кристофер Ву заявил, что Франция является фаворитом полуфинального матча чемпионата мира против Испании, передает «Матч ТВ».

«Конечно, все матчи смотреть не получается из‑за позднего времени. Мне кажется, Франция очень хорошо провела свои матчи, Испания тоже выступает неплохо, в полуфинале будет интересный матч, но победит Франция», — сказал Ву.

Игра состоится 14 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, почему Франция обыграет Испанию.

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