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Легенда ЦСКА объяснил, почему Франция обыграет Испанию

Легенда ЦСКА Масалитин объяснил, почему Франция обыграет Испанию в полуфинале ЧМ
Annegret Hilse/Reuters

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Франции должна обыгрывать сборную Испании в полуфинале чемпионате мира 2026 года.

«Французы выглядят гораздо сильнее испанцев, они должны без особых проблем побеждать и выходить в финал. В матче против Бельгии мы увидели ошибку испанского вратаря Унаи Симона, причем по сути в единственном моменте. Так что сказать, что он способен справиться с атаками Мбаппе, Дембеле и Олисе, не представляется возможным», — заявил Масалитин.

Игра состоится 14 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале, который состоится 15 июля, сразятся за выход в финал сборные Англии и Аргентины.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее легенда ЦСКА предсказал исход матча Франция — Испания.

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