Почетный президент РФС рассказал, есть ли заговор в пользу Аргентины на чемпионате мира

Колосков заявил, что заговора в пользу Аргентины на ЧМ нет

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что на чемпионате мира нет заговора в пользу Аргентины, передает Sport24.

«Это полнейшая чушь. Сетка идет не от того, что Аргентина захотела, а есть жребий. Какой-то идиот сказал про заговор, а мы начинаем фантазировать и подливать масло в огонь, которого не существует. Надо забыть и наплевать на это», — сказал Колосков.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

До этого в 1/8 финала и 1/4 финала Аргентина обыграла Египет и Швейцарию соответственно. Обе сборные после завершения матчей активно жаловались на судейские решения в пользу аргентинской команды. Президент египетской ассоциации Хани Абу Рида потребовал расследования инцидентов в матче — отмененный гол сборной Египта и возможный пенальти перед третьим голом Аргентины. После этого председатель судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина заявил, что обвинения сборной Египта в адрес судейства в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины безосновательны.

Ранее три млн человек проголосовали за исключение Аргентины с ЧМ-2026.