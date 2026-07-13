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3 млн человек проголосовали за исключение Аргентины с ЧМ-2026

Петиция за исключение Аргентины из ЧМ-2026 набрала более 3 млн голосов
NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

В Сети развернулась кампания с требованием исключить сборную Аргентины из розыгрыша чемпионата мира 2026 года.

Организаторы этой компании создали специальный сайт «Argentina Out», который не имеет никакой связи с Международной федерацией футбола или национальными футбольными федерациями. Создавшие эту петицию утверждают, что руководство мирового футбола являются поклонниками капитана аргентинской сборной Лионеля Месси, поэтому при помощи судей «тащат» Аргентину в финал.

«Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определен?» — указано в петиции.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

До этого в 1/8 финала и 1/4 финала Аргентина обыграла Египет и Швейцарию соответственно. Обе сборные после завершения матчей активно жаловались на судейские решения в пользу аргентинской команды. Президент египетской ассоциации Хани Абу Рида потребовал расследования инцидентов в матче — отмененный гол сборной Египта и возможный пенальти перед третьим голом Аргентины. После этого председатель судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина заявил, что обвинения сборной Египта в адрес судейства в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины безосновательны.

Ранее в России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи.

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