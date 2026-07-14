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Агент заявил об избирательности Дзюбы в выборе клуба

Агент Дзюбы заявил, что футболист избирателен в вопросе выбора нового клуба
ФК «Акрон» Тольятти

Агент бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы Леонид Гольдман признался, что не может оценить шансы на то, что форвард начнет новый сезон без команды. Его слова приводит РИА Новости.

«Если будет нужно, будем ждать до победного, до того момента, когда будут достигнуты все договоренности, которые будут устраивать и нашу сторону, и клуб. Артем на такой стадии своей карьеры, когда может быть весьма избирателен в выборе клуба», — указал он.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее в клубе РПЛ заявили, что не заинтересованы в услугах Дзюбы.

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