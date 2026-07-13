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Ученик Плющенко раскрыл, почему не пошел в группу Тутберидзе

Фигурист Ковалев признался, что у него с детства не заладилось общение с Тутберидзе
Владимир Астапкович/РИА Новости

Призер российских и международных соревнований по фигурному катанию Артем Ковалев рассказал в интервью «Газете.Ru», почему решил уйти из школы Александра Волкова, который тренировал его с детства, и перешел в академию Евгения Плющенко.

«В плане результатов прошлый сезон был довольно странный. Быть может, это моя вина, неправильная подготовка шла. Было чувство разочарования. После чемпионата России возникло ощущение, что я делаю два шага вперед и шесть шагов назад. А я мальчик-то уже немаленький. Встал вопрос о завершении карьеры. Я подумал: а зачем это все? Пойду в шоу кататься, институт окончу», — признался Ковалев.

Спортсмен рассказал, что после обсуждения с родными и друзьями все-таки принял решение продолжить карьеру, но захотел попробовать новый опыт — перейти к другому тренеру. До этого 23-летний Ковалев всю жизнь тренировался в группе Александра Волкова.

«У меня было несколько вариантов. Размышлял про Этери Георгиевну Тутберидзе, но как-то с детства у нас с ней не заладилось. Не хочу никого обидеть, но просто так получилось. В итоге выбрал Евгения Викторовича, и 26 мая у меня «щелкнуло» — надо пробовать», — рассказал Ковалев.

При этом фигурист назвал бывшего тренера Александра Волкова своим «вторым отцом» и подчеркнул, что у них не было никаких конфликтов.

Ранее ученик Плющенко рассказал, как его спасли психолог и фанаты: «Была очень сильная депрессия».

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