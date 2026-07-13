«Очень сильная депрессия»: ученик Плющенко рассказал, как его спасли психолог и фанаты

Призер российских и международных соревнований по фигурному катанию, ученик академии Евгения Плющенко — Артем Ковалев — рассказал в интервью «Газете.Ru», как психологически восстановился после самой тяжелой травмы в карьере — перелома ноги.

«Когда получил травму, вообще хотел закончить карьеру. Была очень сильная депрессия, хотелось отпустить все, — рассказал Ковалев. — Было обидно, что я только-только попал во взрослую сборную — и тут все по щелчку пальца перечеркивается. Честно скажу, в тот момент были очень страшные мысли у меня… Даже говорить о них не хочу».

Фигурист рассказал, что ему очень помогла работа с психологом и поддержка любителей фигурного катания.

«На том этапе мне очень помогла поддержка болельщиков. Помню, пришел на этап Гран-при — меня встречали, подбадривали, говорили, что ждут меня. Спасибо им большое, без этой поддержки было бы в разы труднее. Также в этот период я работал с психологом. Меня поддерживали родители, другие ребята. Говорили, ты попробуй, а если не получится — закончить всегда успеешь. И я решил, что надо продолжать», — сказал Ковалев.

Спортсмен подчеркнул, что теперь нога его не беспокоит: болезненные ощущения возникают только на фоне сильной усталости.

Ранее ученик Плющенко раскрыл, как получил самую страшную травму в карьере.