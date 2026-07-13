Ученик Плющенко раскрыл, как получил самую страшную травму в карьере

Призер российских и международных соревнований по фигурному катанию, ученик академии Евгения Плющенко — Артем Ковалев — рассказал в интервью «Газете.Ru», как получил свою самую тяжелую травму — перелом ноги. В тот момент он тренировался в школе Александра Волкова.

«Захожу, падаю, щелчок — и лежу под бортом. Ор такой стоял на весь лед, с матами… Все произошло очень быстро. Не было ничьей вины — ни моей, ни тренера. Просто такая вот нелепая случайность. Мне даже сказали — «ты ж ровно летел». Но на приземлении нога воткнулась в лед, а тело продолжило крутиться», — рассказал Ковалев.

Фигурист признался, что ему было очень тяжело проходить восстановление после этой травмы. Спортсмен сломал правую ногу, на которую происходят все приземления с прыжков.

«Первое время на тех же четверных я на приземлении постоянно подставлял вторую ногу — страховал себя, — рассказал Ковалев. — Здесь хочу отдельную благодарность выразить Александру Сергеевичу Волкову. Он много работал со мной, таскал меня на удочке — а ведь я тогда был примерно таких же габаритов, как и сейчас. Он для меня как второй отец. Даже в том, что мы разошлись, нет его вины. Мне просто нужен был какой-то новый этап, новая попытка».

О переходе Ковалева в академию Евгения Плющенко стало известно в мае 2026 года.

Ранее российская фигуристка объяснила, почему променяла ЦСКА на академию Плющенко.