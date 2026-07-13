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Адвокат: фото баскетболиста Тиммы с ножом, использованное Седоковой, является фотошопом

Фото баскетболиста Тиммы с ножом, опубликованное Седоковой, назвали фотошопом
annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фото Яниса Тиммы с ножом, которое Анна Седокова использовала для обвинений в домашнем насилии, является фотошопом. Об этом в комментарии Telegram-каналу SHOT заявила адвокат семьи.

Согласно опубликованной информации, близкие люди баскетболиста считают, что певица, опубликовавшая провокационное фото, пытается сместить негатив с себя на бывшего мужа. Они намерены обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации спортсмена, а также о клевете.

2 июля Седокова заявила, что бывший муж избивал ее и кидался ножом. Под угрозой была не только жизнь артистки, но и здоровье ее детей. Знаменитость подчеркнула, что не могла больше рисковать, поэтому ушла от баскетболиста. Она опубликовала его фото с ножом в руке.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее продюсер опроверг слухи, что Седокова соврала о насилии Тиммы.

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