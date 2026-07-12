«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в товарищеском матче

Санкт-петербургский «Зенит» обыграли действующего чемпиона Сербии «Црвену Звезду» в товарищеском матче.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1

На 20-й минуте счет с пенальти открыл Александр Соболев, также забили Роман Вега на 60 минуте и Фелипе Аугусто — на 73. У «Црвены Звезды» на 81-й минуте отличился Мохаммед Абу-Фани.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 13 июля против махачкалинского «Динамо». 18 июля команда сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

Новый сезон Российской премьер лиги (РПЛ) петербуржцы начнут 25 июля гостевым матчем против тольяттинского «Акрона».

В матче 30-го тура прошедшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее «Спартак» проиграл «Локомотиву».