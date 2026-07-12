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Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию

Россияне выиграли медальный зачет юниорского чемпионата Европы по плаванию
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Сборная России заняла первое место в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Мюнхене.

Россияне завоевали 15 золотых, 10 серебряных, 11 бронзовых медалей.

Вторыми стали итальянцы, набрав 5 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых, третьими — пловцы из Великобритании (5-2-7).

Всего на турнире российские спортсмены выиграли более трети всех разыгранных комплектов наград, доминируя в большинстве дисциплин. Особенно успешно выступили девушки, взявшие золото в эстафетах и на дистанциях кролем, а у мужчин отличились спринтеры и брассисты.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее сборная России выиграла медальный зачет Кубка Европы по дзюдо.

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