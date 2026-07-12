Сборная России выиграла медальный зачет Кубка Европы по дзюдо

Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачете на Кубке Европы среди спортсменов до 21 года в Венгрии.

Россияне завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Вторыми стали Нидерланды (1-3-1), на третьем месте расположилась команда Сербии (1-1-3).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее российская дзюдоистка завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае.