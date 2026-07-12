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«Завтра пойдут в церковь»: Макгрегор о своей травме во время боя UFC

Боец Макгрегор о своей травме: дьявол буквально смотрит мне в лицо сейчас
Mark J. Rebilas-Imagn Images/Reuters

Ирландский боец Конор Макгрегор на своей странице в социальной сети X признался, что до сих пор не может поверить в свою травму, полученную в бою с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Разговоры, что я выходил на бой травмированным, полная ерунда. Я был спокоен, готов и уверен в себе. Я в шоке от того, что произошло. Дьявол буквально смотрит мне в лицо прямо сейчас. Но я не обращаю внимания. Завтра я пойду в церковь», — заявил он.

Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца предстоящий поединок станет первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее в UFC сделали заявление о травме Макгрегора.

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