Впервые в истории в полуфинале ЧМ сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Впервые в истории в полуфиналах ЧМ сыграют четыре лучшие команды рейтинга ФИФА

Впервые в истории чемпионата мира по футболу в полуфиналы вышли четыре команды, занимающие первые четыре строчки рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Последний официальный рейтинг датируется 11 июня.

Франция занимает первое место рейтинга, на втором идет Аргентина, на третьем расположилась Испания, Англия — четвертая.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее Лионель Месси обратился к фанатам после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.