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ЦСКА отказался продавать одного из своих лидеров «Спартаку»

Журналист Карпов: ЦСКА отказался продавать Кругового «Спартаку»
Александр Вильф/РИА Новости

«Спартак» пытался приобрести левого защитника ЦСКА Данила Кругового. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованной информации, «Спартак» направил запрос в армейский клуб по поводу Кругового, однако в ЦСКА заявили, что никого из костяка команды, особенно российских игроков, продавать не намерены.

В прошлом сезоне футболист сыграл за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и девять результативных передач. Контракт 28-летнего рассчитан до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

В чемпионате России ЦСКА, одержавший в последнем туре победу над «Локомотивом», оказался на пятой строчке, «Спартак» занял четвертую позицию. Чемпионат выиграл «Зенит».

Ранее «Спартак» проиграл «Локомотиву».

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