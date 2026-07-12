В UFC сделали заявление о травме Конора Макгрегора

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор мог получить разрыв крестообразных связок коленного сустава во время поединка с Максом Холлоуэем на турнире промоушена под номером 329. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

«Невероятный кард. Я ожидал хотя бы один раунд настоящей войны, а дальше было бы непонятно, что у Конора с кардио — все-таки пять лет простоя. И дальше вот такое. Мы предполагаем, что у него разрыв крестов», — указал он.

Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца предстоящий поединок станет первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор сорвал очки с соперника на битве взглядов.