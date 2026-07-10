Макгрегор сорвал очки с соперника на битве взглядов

Макгрегор сорвал очки с Холлоуэя на битве взглядов перед UFC 329

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сорвал солнцезащитные очки с Макса Холлоуэя во время битвы взглядов перед турниром UFC 329 в Лас-Вегасе.

Макгрегор бросил очки на пол, после чего бойцы столкнулись лбами. Сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться, чтобы разнять их. Холлоуэй не ответил на провокацию и проигнорировал инцидент.

Поединок состоится в ночь на 12 июля.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца предстоящий поединок станет первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

Последним боем 37-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор заявил, что не уважает Хабиба Нурмагомедова.