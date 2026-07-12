Макгрегор досрочно проиграл в первом бою в UFC после возвращения

Макгрегор досрочно проиграл Холлоуэю в первом бою в UFC после пятилетней паузы

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор проиграл в первом раунде в бою против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

«Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца предстоящий поединок станет первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

Последним боем 37-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор сорвал очки с соперника на битве взглядов.