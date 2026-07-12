Баскетболиста застрелили на турнире в Нью-Йорке

Американского баскетболиста Кайну Рочфорда застрелили в перерыве между играми на турнире в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, 35-летний спортсмен получил пулевое ранение в голову. Причиной стрельбы стала его ссора с другим мужчиной. В результате инцидента получили ранения еще два человека. Их доставили в больницу в стабильном состоянии.

Рочфорд играл за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швейцарии, Великобритании и других стран.

До этого недалеко от тренировочной базы сборной Англии по футболу на период чемпионата мира, которая расположена в Канзас-Сити (американский штат Миссури), произошла стрельба. По прибытии на место инцидента сотрудники полиции обнаружили большую группу людей, которая бросилась врассыпную. В результате случившегося девять человек обратились в местные больницы, они получили неопасные для жизни травмы.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее чемпиона России по гиревому спорту застрелили в Москве.