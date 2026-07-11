«ПСЖ» все еще заинтересован в российском лидере «Локомотива»

Агент Кузьмичев: «ПСЖ» все еще заинтересован в игроке «Локомотива» Батракове

Парижский «ПСЖ» все еще сохраняет интерес к российскому футболисту московского «Локомотива» Алексею Батракову. Об этом сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев в комментарии Sport24.

«Об окончании истории Батракова и «ПСЖ» речи сейчас не идет. Интерес парижан по-прежнему есть. С 1 июля действует опция выкупа», — указал он.

СМИ сообщали, что Батраков близок к переходу во французский «ПСЖ». Однако позднее появилась информация, что парижане решили отказаться от этого трансфера.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, стоит ли Батракову переходить в «ПСЖ».