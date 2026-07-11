Кейт Миддлтон вручила трофей победительнице Уимблдона

Принцесса Уэльская, покровительница Всеанглийского теннисного клуба Кейт Миддлтон вручила трофей чемпионке женского Уимблдона-2026 — чешке Линде Носковой.

В финале турнира соперницей Носковой была соотечественница Каролина Мухова. Кейт Миддлтон по традиции ежегодно принимает участие в церемонии награждения победителей Уимблдонского турнира

Встреча, которая продлилась 2 часа 26 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 5:7, 6:3. Мухова сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать два брейк-пойнта из 15. Носкова подала навылет девять раз, сделала четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13 заработанных.

Для Носковой этот титул стал первым на турнирах Большого шлема.

Носкова — победительница трех турниров WTA (из них два — в одиночном разряде); полуфиналистка парного разряда Олимпийских игр 2024 года, победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2021).

Ранее российская теннисистка выиграла Уимблдон.