Определилась победительница Уимблдона

Чешская теннисистка Линда Носкова выиграла Уимблдон-2026.

В финале турнира ее соперницей была соотечественница Каролина Мухова. Встреча, которая продлилась 2 часа 26 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 5:7, 6:3.

Для Носковой этот титул стал первым на турнирах Большого шлема.

Носкова — победительница трех турниров WTA (из них два — в одиночном разряде); полуфиналистка парного разряда Олимпийских игр 2024 года, победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); бывшая пятая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2021).

Мухова — бывшая восьмая ракетка мира в одиночном рейтинге. Она — финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2023); победительница трех турниров WTA в одиночном разряде; полуфиналистка парного разряда Олимпийских игр 2024 года.

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