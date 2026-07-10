Испания впервые пропустила мяч на ЧМ-2026

Сборная Испании пропустила первый мяч на ЧМ-2026

Сборная Испании впервые пропустила мяч на чемпионате мира 2026 года. Это произошло в матче 1/4 финала против Бельгии.

Футболист сборной Бельгии отличился на 41-й минуте, сравняв счет. За Испанию отличился Фабиан Руис на 30-й минуте.

Сейчас в матче перерыв. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее Испания и Бельгия объявили составы на матч 1/4 финала чемпионата мира.