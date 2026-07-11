В Российском клубе рассказали об интересе к Дзюбе

Президент «Урала» Иванов: хотели бы, чтобы Дзюба перешел к нам

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что хотел бы видеть Артема Дзюба в своей команде, передает «Чемпионат».

«Месяц назад я говорил, что хочу подписать Дзюбу, но переговоров с ним пока не было. Однако мы бы, конечно, хотели, чтобы он перешел к нам, в «Урал». Даже несмотря на возраст, это один из сильнейших нападающих», — сказал Иванов.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Артем Дзюба заявил, что ему было бы интересно посоревноваться в Саудовской Аравии при Криштиану Роналду.