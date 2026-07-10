Легенда ЦСКА объяснил вылет США с ЧМ-2026 вмешательством Трампа

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что скандал с красной карточкой игрока сборной США Фоларина Балогуна и просьбой президента США Дональда Трампа об ее отмене перекроил спортивное право.

По его словам, случшившийся скандал лишил США шанса добраться до финала мундиаля.

«Они поплатились за то, что Трамп отменил красную карточку. Уже давно всем все равно на международную политику, теперь это докатилось и до футбола. Там наши корабли в международных водах арестовывают и пригоняют к себе, чтобы конфисковать нефть. Здесь то же самое, нет никаких правил. Трамп не имел права вмешиваться в это дело абсолютно. Бельгия их наказала по делу совершенно, хотя до этого матча американцы играли хорошо, могли далеко пройти», — заявил Пономарев.

Балогун был удален в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который прошел в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия обыграла США в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Игра прошла в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и завершилась со счетом 4:1.

Ранее юрист объяснил, почему ФИФА по собственной инициативе отменила дисквалификацию Балогуна.