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Испанский математик заявил, что Месси не должен существовать

Математик Хиронс: с математической точки зрения Месси не должен существовать
Carlos Barria/Reuters

Испанский математик Хавьер Хиронса заявил в своих соцсетях, что с математической точки зрения Месси не должен существовать.

«Математически Месси не должен существовать. Лучшие игроки находятся примерно на четырех стандартных отклонениях от среднего. Месси находится на шести стандартных отклонениях. Это соответствует одному игроку на каждые 570 млн элитных футболистов», — сказал Хиронса.

В матче 1/8 финала чемпионата мира Аргентина обыграла Египет с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола.

В четвертьфинале Аргентина 12 июля сыграет со Швейцарией.

Ранее марокканские болельщики устроили беспорядки после поражения сборной.

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