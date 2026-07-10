Легенда сборной России назвал фаворита матча Англия — Норвегия

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что сборная Англии обыграет Норвегию в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу, передает NEWS.ru.

«Для меня англичане — фавориты, но норвежцы поймали кураж и всех заразили своим празднованием, поэтому, конечно, они полностью отдадутся игре», — сказал Булыкин.

Матч Англии и Норвегии состоится 12 июля. Команды выйдут на поле в 0:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее Франция обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом ЧМ-2026.