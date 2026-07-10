Франция обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2026. Вице-чемпионы мира выиграли со счетом 2:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Одним из героев матча стал вратарь марокканцев Яссин Буну. Если бы не он, счет был бы разгромным: голкипер совершил шесть сейвов. В том числе он не позволил Килиану Мбаппе открыть счет в первом тайме, угадав направление удара и зафиксировав мяч в углу.

В целом, марокканцы сделали ставку на игру вторым номером, но за весь матч практически не создали моментов: впервые голкипер французов Майк Меньян по-настоящему вступил в игру лишь на 83-й минуте, когда его команда уже решила все вопросы в этом матче.

Несмотря на нереализованный пенальти, Мбаппе все же открыл счет, но уже с игры. На 60-й минуте он от левого угла штрафной практически без замаха пробил в дальнюю девятку, Буну был бессилен. А шесть минут спустя упрочил преимущество европейской команды Усман Дембеле, аккуратно уложив мяч в нижний угол. Этот счет остался на табло до конца игры.

Французы стали первыми полуфиналистами мирового первенства. В следующем раунде они сыграют с победителями противостояния между сборными Испании и Бельгии.

Ранее в Норвегии назвали Англию фаворитом матча 1/4 финала ЧМ.