Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Франция обыграла Марокко и стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

Франция благодаря голу Мбаппе победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ
IMAGO/WILLIAM VOLCOV/IMAGO/Brazil Photo Press

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2026. Вице-чемпионы мира выиграли со счетом 2:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Одним из героев матча стал вратарь марокканцев Яссин Буну. Если бы не он, счет был бы разгромным: голкипер совершил шесть сейвов. В том числе он не позволил Килиану Мбаппе открыть счет в первом тайме, угадав направление удара и зафиксировав мяч в углу.

В целом, марокканцы сделали ставку на игру вторым номером, но за весь матч практически не создали моментов: впервые голкипер французов Майк Меньян по-настоящему вступил в игру лишь на 83-й минуте, когда его команда уже решила все вопросы в этом матче.

Несмотря на нереализованный пенальти, Мбаппе все же открыл счет, но уже с игры. На 60-й минуте он от левого угла штрафной практически без замаха пробил в дальнюю девятку, Буну был бессилен. А шесть минут спустя упрочил преимущество европейской команды Усман Дембеле, аккуратно уложив мяч в нижний угол. Этот счет остался на табло до конца игры.

Французы стали первыми полуфиналистами мирового первенства. В следующем раунде они сыграют с победителями противостояния между сборными Испании и Бельгии.

Ранее в Норвегии назвали Англию фаворитом матча 1/4 финала ЧМ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как оформить доверенность на родственника и не потерять квартиру? Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!