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Глава ФИФА Инфантино рискует потерять свой пост

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что Инфантино лишится поста главы ФИФА
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не сможет переизбраться на данный пост из-за скандала с красной карточкой игрока сборной США Фоларина Балогуна и просьбой президента США Дональда Трампа.

«Инфантино не должен идти был на поводу у Трампа. То, что он сделал — отменил красную карточку... Из-за этого он потерял свой авторитет. Он должен был возразить Трампу. Каким бы лидером тот ни был, какое бы великое государство он не возглавлял, нельзя такие вещи делать. Инфантино бы еще больше заработал себе авторитет, а сейчас он даже не будет переизбран, в ФИФА же выборы в следующем году. Это будет его последний год пребывания на этом посту, никто его не выберет за это безобразие, он полностью потерял авторитет в футбольном сообществе», — заявил Пономарев.

Балогун был удален в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который прошел в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия обыграла США в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Игра прошла в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и завершилась со счетом 4:1.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, как Бельгия может обыграть Испанию.

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