Легенда ЦСКА объяснил, как Бельгия может обыграть Испанию

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборной Бельгии придется сильно постараться, чтобы обыграть Испанию в матче 1/4 финала ЧМ-2026.

По его словам, предыдущий матч плей-офф для команды Руди Гарсии против США получился легкой прогулкой.

«Американцы проиграли бельгийцам со счетом 1:4. Там вратарь сделал такую колоссальную ошибку вместе с защитниками, когда забивали второй гол — не должно такого быть на этом уровне! Они уверовали в успех слишком рано, довольно успешно прошли начало турнира, всем понравились, очень быстрый футбол показывали, а как попали на Бельгию — сникли, и все. После третьего гола они вкус к игре полностью потеряли и их весь моральный облик полетел к чертовой матери. Бельгии с испанцами так легко не будет, это 100%. Но если свой момент создадут, могут реализовать и дальше закрыться и дотерпеть», — заявил Пономарев.

Бельгия обыграла США в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Игра прошла в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд» и завершилась со счетом 4:1.

Испанцы в матче 1/8 финала мирового первенства обыграли сборную Португалии со счетом 1:0, единственный мяч на 91-й минуте забил Микель Мерино. Этот матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду.

Игра Испания — Бельгия пройдет сегодня, 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее легенда ЦСКА восхитился сборной Испании.