Названы страны, готовые бойкотировать матчи со сборной России по футболу

Ряд стран готов бойкотировать матчи против сборной России по футболу, если россиян вернут на международную арену, передает Sport24.

Матчи с Россией готовы бойкотировать Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, Румыния, Ангия, Франция, Германия, Польша, Украина, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Шотландия и страны Балтии.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно, где клубы РПЛ хотят проводить матчи еврокубков.