Стало известно, где клубы РПЛ хотят проводить матчи еврокубков

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят проводить матчи еврокубков в Казахстане. Об этом рассказал казахстанский журналист Эльдар Аманбаев.

Отмечается, что матчи могут проходить в Алматы, Шымкенте и Актобе. Российские клубы уже начали предварительные переговоры о проведении матчей еврокубковых турниров в Казахстане начиная с сезона-2027/28.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что ФИФА может вернуть Россию до жеребьевки Евро-2028.