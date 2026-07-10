Трусова сделала откровенное признание

Российская фигуристка Александра Трусова заявила в своем Telegram-канале, что хочет второго ребенка.

«Я опять хочу ребенка. Не то чтобы это было новостью, но какие же они прекрасные. Планы на большую семью никуда не делись, но жаль, что кататься и рожать детей одновременно невозможно», — написала Трусова.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова рассказала, почему не видела Игнатова в роли мужа.