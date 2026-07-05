Трусова рассказала, почему не видела Игнатова в роли мужа

Трусова: даже не представляла, что моим мужем может стать спортсмен

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова в своем Telegram-канале рассказала об отношениях с мужем — фигуристом Макаром Игнатовым.

«До знакомства с Макаром я даже не представляла, что моим мужем может стать спортсмен. Я знаю свой график, поэтому справедливо полагала, что два человека в таком графике просто не могут найти время на отношения. Но это все перекрывается одним важным плюсом — Макар меня понимает. Если совсем честно, то 90% времени мы понимаем друг друга. 10% — нет», — написала спортсменка.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

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