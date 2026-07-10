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Легенда ЦСКА рассказал, будет ли Акинфеев основным игроком команды

Экс-футболист ЦСКА Тошич считает, что Акинфеев будет основным игроком команды
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич заявил, что Игорь Акинфеев будет основным вратарем команды, передает «Чемпионат».

«Если ему здоровье позволяет, он будет играть. Конечно, наступает время, когда здоровье больше не позволяет выступать. Не знаю, в каком он сейчас состоянии. Если он здоров, то, конечно, будет основным вратарем ЦСКА», — сказал Тошич.

В сезоне-2025/26 Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Он пропустил концовку сезона из-за травмы. 2 июня Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на год.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев поблагодарил ЦСКА за поддержку после травмы.

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