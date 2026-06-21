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Акинфеев о продлении контракта с ЦСКА: наша любовь должна быть еще дольше

Акинфеев поблагодарил ЦСКА за поддержку после травмы
Алексей Даничев/РИА Новости

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил клуб за поддержку после травмы, передает «Чемпионат».

«Огромное спасибо клубу за поддержку во время травмы. Много клубов, которые так бы не сделали. Но я много лет отдаю свою любовь ЦСКА, и эта наша любовь должна быть еще дольше. В любой роли я буду помогать ЦСКА», — сказал Акинфеев.

В сезоне-2025/26 Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Он пропустил концовку сезона из-за травмы. 2 июня Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на год.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры.

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