Фигурант главного скандала ЧМ-2026 из США обратился к фанатам

Нападающий сборной США Фалорин Балогун после вылета американской команды с чемпионата мира — 2026 в своих социальных сетях обратился к болельщикам и принес извинения.

«Печально, что придется ждать еще четыре года, чтобы снова соревноваться на самом высоком уровне. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками, что мы были недостаточно хороши в самый важный момент, что мы подвели вас», — написал он.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии. Матч Бельгия — Испания состоится 10 июля.

Ранее бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан в шутку попросил ФИФА отменить желтую карточку Михаэля Баллака в полуфинале ЧМ-2002.