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Сафонов рассказал о своей необычной суперспособности

Сафонов о своей суперспособности: на каждом стадионе я нахожу свою жену
Phil Noble/Reuters

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов в новом выпуске «Шоу Воли» рассказал, что на каждом матче способен найти глазами свою жену Марину на трибунах среди десятков тысяч болельщиков.

«У меня есть суперспособность. На каждом стадионе я нахожу Марину среди 30 тысяч зрителей, и иногда даже сам не могу объяснить себе, как это получается», — сказал Сафонов.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов признался, что начал забывать русские слова.

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